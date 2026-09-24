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2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı

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#Operasyon#Kırklareli#Yasa Dışı Bahis
2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 14:09

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Kırklareli merkezli 7 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı

"DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE GEÇİT VERMİYORUZ"

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz.

2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı

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#Operasyon#Kırklareli#Yasa Dışı Bahis

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