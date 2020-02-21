2 metreyi bulan kar yolda tünel oluşturdu

Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Sivas’ın Gürün ilçesinde, sürgününde etkisi ile yer yer kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. İlçe merkezine 25 kilo metre mesafedeki Çiçekyurt köyü yolu güçlükle ulaşıma açıldı. Yolda adeta kardan tenler oluştu. Araçlar bu tünellerin içerisinde kayboldu. Bir sürücü bu anları cep telefonu ile kaydetti.