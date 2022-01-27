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2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar! 'En son 1992'de böyle yağdı'

#Kastamonu#Kar Yağışı#Küre
2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar En son 1992de böyle yağdı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, ellerinde küreklerle 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını arıyor. En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik, “54 yıldır Küre ilçesinde ikamet ediyorum. 1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Bu kar yağışı da o günleri aratmadı. Aracın üzeri tamamen kapalıydı, gördünüz üzere araç tamamen karın altında kalmıştı. Bu yükseklikte kar vardı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik." dedi.

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Kastamonu’da son 10 gündür etkili olan kar yağışı durdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Kastamonu’nun bazı ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. İl merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesilirken bazı bölgelerde de çığ düştü. Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor hem de karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalışıyor.

2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar En son 1992de böyle yağdı

Mehmet Öztürk, “İki gündür şiddetli kar yağıyor. Bende karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyorum. Yoğun bir kar yağışı oldu. Kar yağışı dindi, bizde şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

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2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar En son 1992de böyle yağdı

"EN SON BU KADAR KAR, 1992 YILINDA YAĞDI"

En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise “54 yıldır Küre ilçesinde ikamet ediyorum. 1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Bu kar yağışı da o günleri aratmadı. Aracın üzeri tamamen kapalıydı, gördünüz üzere araç tamamen karın altında kalmıştı. Bu yükseklikte kar vardı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik. Rahat bir nefes aldık bizde. Benim aracımın hemen yanında bir minibüs görünüyor. O minibüste bir esnaf arkadaşımızın. Dükkanlarını da açamadılar, demek ki minibüsü de açamadılar. Biz, kendimiz karı kürüyüp aracımızı bulduk ve üzerini açtık. 1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre’ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir. Çatılardan da belli zaten, daha bu sinmiş hali” diye konuştu.

2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar En son 1992de böyle yağdı

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