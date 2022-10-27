2 liselinin öldüğü kazada 53 metre fren izi

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Kazada ölen liselilerin aileleri, mahkemedeki ifadelerinde yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini söyleyen sürücünün hızının daha fazla olduğunu ileri sürerek, kaza sonrasında polisin olay yerinde yaptığı ölçümde belirlenen fren izinin de bunu gösterdiğini söyledi.

TEK SCOOTER’DA BİRİ BEBEK 3 KİŞİ

Adana’da da kazaya davetiye çıkaran bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Araç trafiğinin olduğu bölgede kendilerinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan bir çift, kucaklarına bebeklerini de alarak SCOOTER’la yolculuk yaptı.