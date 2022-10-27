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2 liselinin öldüğü kazada 53 metre fren izi

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#Antalya#Scooter#Mahmut Yağız Balcı
2 liselinin öldüğü kazada 53 metre fren izi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

Antalya'da otomobilin çarptığı scooter’daki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan’ın (17) yaşamlarını yitirdiği kazada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez'in kullandığı otomobilin kaza sonrasında 53 metre fren yaptığı tespit edildi.

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Kazada ölen liselilerin aileleri, mahkemedeki ifadelerinde yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini söyleyen sürücünün hızının daha fazla olduğunu ileri sürerek, kaza sonrasında polisin olay yerinde yaptığı ölçümde belirlenen fren izinin de bunu gösterdiğini söyledi.

TEK SCOOTER’DA BİRİ BEBEK 3 KİŞİ

Adana’da da kazaya davetiye çıkaran bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Araç trafiğinin olduğu bölgede kendilerinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan bir çift, kucaklarına bebeklerini de alarak SCOOTER’la yolculuk yaptı.

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#Antalya#Scooter#Mahmut Yağız Balcı