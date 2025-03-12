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2 komşusunu öldürüp 1 komşusunu yaraladı! 89 yaşındaki katilden akıllara durgunluk veren ifade

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#Cinayet#Uşak#Haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:43

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürüp 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, hastaneden taburcu edilmesinin ardından tutuklandı. Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.

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Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.

Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 komşusunu öldürüp 1 komşusunu yaraladı 89 yaşındaki katilden akıllara durgunluk veren ifade

"BANA BÜYÜ YAPTILAR"

Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.

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Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.

2 komşusunu öldürüp 1 komşusunu yaraladı 89 yaşındaki katilden akıllara durgunluk veren ifade

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#Cinayet#Uşak#Haber

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