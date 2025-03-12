2 komşusunu öldürüp 1 komşusunu yaraladı! 89 yaşındaki katilden akıllara durgunluk veren ifade

Haberin Devamı

Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.

Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BANA BÜYÜ YAPTILAR"

Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.