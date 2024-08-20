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2 kız kardeş baraj gölünde boğuldu

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#Kocaeli#Kandıra#Baraj
2 kız kardeş baraj gölünde boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün akşam saatlerinde babaanne T.K. ile torunları S.K. ve H.K. isimli 2 kız kardeş, piknik yapmak için Güvercinlik Barajı’na gitti. Bir süre sonra serinlemek için baraja giren S.K. ve H.K.’nın gözden kaybolmasının ardından babaanne T.K. da torunlarını bulmak için suya atladı.

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Boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan babaanne T.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Kocaeli#Kandıra#Baraj

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