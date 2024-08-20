2 kız kardeş baraj gölünde boğuldu

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Boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan babaanne T.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.