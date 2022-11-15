2 kiÅŸiyi tÃ¼fekle rehin aldÄ±, kendini bÃ¶yle savundu: Eylemlerim yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±

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EskiÅŸehir'de Mahmudiye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mesudiye Mahallesi'nde oturan Sabahattin YenigÃ¼n, mart ayÄ±nda komÅŸusu Ferit Takan'Ä± silahla tehdit edip, 26 ABV 768 plakalÄ± otomobilini gasp etti. AraÃ§la ilÃ§edeki akaryakÄ±t istasyonuna giden YenigÃ¼n, Ã§alÄ±ÅŸanlardan Halit AladaÄŸ'Ä± daÂ tÃ¼fek zoruyla araca bindirip, Mesudiye Mahallesi'ne dÃ¶ndÃ¼. YenigÃ¼n, mahallede yoldan geÃ§en Ä°rfan Poltara'yÄ± da ayaÄŸÄ±ndan yaralayÄ±p, rehin aldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye EskiÅŸehir Jandarma Komando BÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel Harekat, TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve AsayiÅŸ Åžubesi ekipleri sevk edildi. TÃ¼m uyarÄ±lara karÅŸÄ±n teslim olmayan YenigÃ¼n, bacaÄŸÄ±ndan vuruldu. Hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edilen YenigÃ¼n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonraÂ tutuklandÄ±.

EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, tutuklu sanÄ±k Sabahattin YenigÃ¼n hakkÄ±nda soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlayÄ±p hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianameyle 3â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde dava aÃ§tÄ±. Ä°ddianamede YenigÃ¼n iÃ§in 'Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s', 'nitelikli yaÄŸma', 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' ve 'konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal' suÃ§larÄ±ndan 53 yÄ±ldan 92 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.ÂEskiÅŸehir 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bugÃ¼n yapÄ±lan duruÅŸmada tutuklu sanÄ±k Sabahattin YenigÃ¼n, hazÄ±r bulundu. YenigÃ¼n, savunmasÄ±nda, "Benim hasÄ±mlarÄ±m olduÄŸu iÃ§in evimde ruhsatsÄ±z tÃ¼fek bulunduruyorum. O gÃ¼n kÄ±z kardeÅŸimin Ä°stanbul'a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ya da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde telefon alÄ±nca tedirgin oldum. HasÄ±mlarÄ±mÄ±n kÄ±z kardeÅŸime zarar vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek tÃ¼feÄŸi alÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m. Zaman kaybederim, diye komÅŸum Ferit'ten aracÄ±nÄ± istedim. Ferit'in arabasÄ±nÄ± yaÄŸmalamÄ±ÅŸ deÄŸilim. SuÃ§ kastÄ±yla hareket etmedim. BaÅŸlangÄ±Ã§tan itibaren bende hiÃ§ suÃ§ kastÄ± yoktu ama yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum eylemler yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmaya sebebiyet vermekten dolayÄ± bende Ã§ok Ã¼zgÃ¼n ve piÅŸmanÄ±m. Ben yakalandÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada 4 tane kurÅŸun yedim" diye konuÅŸtu.DuruÅŸmaya katÄ±lan maÄŸdurlar ise sanÄ±ktan ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± 10 Ocak 2023'e erteledi.Â