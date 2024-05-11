2 kişiyi öldürmüştü: ‘Biz kötü insanlar değiliz’ dedi

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Bazı tutuksuz sanıklar ile şikâyetçi baba Cantürk Erzen, anne Solmaz Erzen ve hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın babası Mustafa Bayındır ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan biri, şikâyetçi avukata şov yaptığını söyleyince avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı. Baba Cantürk Erzen’in sanık avukatlarına bağırması üzerine mahkeme başkanı duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Tutuklu sanık Tarık Özer, “Bir anda gelişen bir olaydı. Oraya gitmemin sebebi; Cantürk’ün sosyal medya hesabından yapmış olduğu hakaret içerikli sözleri nedeniyle gittik. Ben oğlumu ve kardeşimi koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Ne olduysa bir anda oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Biz kötü insanlar değiliz, iş insanıyız. ” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, 5 tutuksuz sanığın imDHAza atma şeklinde adli kontrollerinin kaldırılmasına, yurtdışı çıkış yasaklarının ise devamına hükmetti.