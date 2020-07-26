2 kişiyi bıçaklayarak kaçmaya çalıştı, terminalde yakalandı

Olay, önceki gece meydana geldi. Murat Kolay, Mehmet Yılmaz ve arkadaşı A.İ. ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Murat Kolay, cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Yılmaz ve A.İ.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz çevredekiler tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, arkadaşı A.İ. ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Mehmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri 2 kişiyi bıçaklayarak kayıplara karışan Murat Kolay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, 20 kilometrelik alanda arazi çalışması yaparak onlarca güvenlik kamerası inceledi.

Özel ekip, Kolay'ın şehri terk etmeyi planladığını ve bir turizm şirketinden bilet aldığını belirledi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile de iletişime geçen jandarma ekipleri, Kolay'ı yakalamak için operasyon yaptı. Ekipler Kolay'ı terminalde otobüse bineceği sırada yakaladı. Zanlının çantasını ve üstünü arayan ekipler, suç aleti bıçağı da bularak şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen zanlı, ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mehmet Yılmaz'ı öldüren ve A.İ.'yi de bıçaklayarak yaralayan Murat Kolay çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.