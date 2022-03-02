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2 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan silahlar iş makinesinin silindirinde bulundu

#Bursa#Berdan Gülmez#Görkem Kartal
2 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan silahlar iş makinesinin silindirinde bulundu

Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Berdan Gülmez'in (18) durumunun ciddi olduğu, Görkem Kartal'ın (20) ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahlar iş makinesinin silindir kısmına saklanmış olarak bulundu.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Hizmet Sokak'taki evinin önünde bekleyen Berdan Gülmez ve Görkem Kartal, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ve kişilerce pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Gülmez ve Kartal kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Görkem Kartal'ın sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. Berdan Gülmez'in ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

ARACIN CAMI KIRIK

Bu arada şüphelilerin kaçtığı iddia edilen 16 AFH 436 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi'nin girişinde park halinde ve ön camı kırık halde bulundu.

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2 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan silahlar iş makinesinin silindirinde bulundu

Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen pompalı tüfek ile tabancayı, otomobilin hemen yanındaki iş makinesinin silindir kısmına saklanmış olarak ele geçirdi.

Çevrede önlem alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç kiralama konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu yaşandığı öne sürülen saldırıyla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, gözaltı sayının daha da artabileceğini açıkladı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

2 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan silahlar iş makinesinin silindirinde bulundu

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#Bursa#Berdan Gülmez#Görkem Kartal

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