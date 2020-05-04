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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:58, Son Güncelleme:

2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

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2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
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ELAZIĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar, kameraya yansıdı. Kazada 2 kişi, yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun virajında kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi, yola düşmesi sonucu yaralandı. Kaza anı, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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