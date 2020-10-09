MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2 kişinin testi pozitif çıktı, tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar bölgesi karantinaya alındı
GeriGündem 2 kişinin testi pozitif çıktı, tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar bölgesi karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

2 kişinin testi pozitif çıktı, tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar bölgesi karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2 kişinin testi pozitif çıktı, tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar bölgesi karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

KONYA’nın Ereğli ilçesinde mevsimlik olarak bölgede de çalışan 2 tarım işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölge, karantinaya alındı.

Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi’nde mevsimlik olarak aileleriyle bölgeye gelip, kurdukları çadıra yerleşen tarım işçilerinden 2’si rahatsızlandı. Hastaneye başvuran işçilerin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslı kişilerin çok olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölgeyi karantinaya aldı. Önlem alan jandarma bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekipleri ise çadırda yaşayanlara sağlık taraması yaptı.

Kutören Mahalle Muhtarı Özcan Kardaş, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çadırlarda kalan 93 kişinin testlerinin yapıldığını ve tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçlarının ise ilgili birimler tarafından karşılandığını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle