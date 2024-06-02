2 kişinin katili 3 ayda dışarıda

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Sürücü Dandin kaçtı. Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıkan ve alkollü olan Dandin, 2 gün sonra polise teslim oldu. Dandin, tutuklandı. Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs’ta 500 bin lira teminat bedeli ödemesiyle konutu terk etmeme ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Tahliyeden 2 gün sonra, 24 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. Dandin hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.

TAHLİYESİ TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce araç kullanırken silahla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkan ve suç örgütü üyesi olduğu da iddia edilen Mehmet Can Dandin’in henüz soruşturma tamamlanmadan tahliye edilmesi tepki çekti. Umut Can’ın annesi Hülya Can, tahliye kararına tepki gösterdi. Ailelerin avukatı, tahliye kararına itiraz ettiklerini belirtti.