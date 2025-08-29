×
2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ait yeni görüntüler çıktı! Şoförden dikkat çeken hareket

#Otobüs Kazası#Samsun#Yeni Görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 10:58

Samsun’un Terme ilçesinde otobüsün yoldan çıkıp kamyonete branda çekenlere çarptığı, Aydın Yiğit (47) ile Mehmet Yıldız’ın (69) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği görülüyor.

Görüntülerde, yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Hakan Okul’un olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi, Kazanın ardından ise Okul’un bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip Okul’a su verdiği anlar yer aldı.

Kaza, 25 Ağustos’ta saat 08.30 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Hakan Okul yönetimindeki 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız’a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Aydın Yiğit yapılan müdahaleye rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Mehmet Yıldız da 27 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

KAZADA YENİ DETAYLAR

Kazanın farklı otobüs içi kamerası daha ortaya çıktı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün güvenlik şeridine girip, branda çekenlere çarptığı görüldü. Yolcu otobüsünün şoförü Okul’un olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi ise dikkat çekti. Yanındaki muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor.

Kazanın ardından Okul’un bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip Okul’a su verdiği kameraya yansıdı.

Otobüs şoförünün tutuklandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

