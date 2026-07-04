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2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı! Olay anını anlattı: 'İnsanlar şoke oldu'

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#Doğalgaz#Doğal Gaz Patlaması#Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 12:54

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamaya ilişkin İl Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptı.

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Çorlu'da dün saat 23.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katında, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede patlama oldu. Patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle aynı katta bitişik 3 dairede de hasar oluştu, pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı. Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar, patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti.

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İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede patlama sırasında dairede yalnız olan Muhammet el Hüseyin'in (33), patlamanın şiddetiyle 60 metre savrulup bahçeye düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi. Patlama sırasında yan dairde bulunan Caner Meriç ile eşi Songül Meriç ve yoldan geçen Mehmet Zurnacı (66) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Caner Meriç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılarının durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı Olay anını anlattı: İnsanlar şoke oldu

'DOĞAL GAZDAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR'

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Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Erten, "Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor, binada 89 vatandaş yaşıyor. İtfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz olay yerine geldiler. Burada bina geçici olarak boşaltıldı. Buradaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanması yönünde çalışmalar yapıldı. Olayda hastaneye giden 3 yaralıdan 1'i eks oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 kişi, 2 kişi de yaralandı" dedi.

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HASAR ORTAYA ÇIKTI

Adalet Apartmanı'nda gece yaşanan patlamanın neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama nedeniyle binadan tahliye edilen vatandaşlar geceyi otel ve yakınlarının yanında geçirdikten sonra evlerini görmeye geldi. Patlamanın yaşandığı dairede oturan Suriyeli aile de bina önüne geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de binada incelemede bulundu. Çorlu Belediyesi ekipleri de ayrıca binadaki çalışmalarını sürdürüyor. Polis, emniyet şeridi ile kapısının çevresini kapattığı binaya girişlere izin vermiyor.

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2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı Olay anını anlattı: İnsanlar şoke oldu

'ÇOK BÜYÜK PATLAMA OLDU'

Mahallelilerden Nuri Küçükler, "Hani nasıl tarifi anlatılacak şekilde değil, çok büyük bir patlama oldu. İnsanlar şoke oldu. Biz patlamayı duyunca evden çıktık. Orada akrabalarımız vardı, orada insanlarımız vardı, yaşayan insanlarımız. Olay yerine geldik akrabalarımız, tanıdığımız insanlar yaşayan insanlarımız vardı. Geldiğimizde tabii ki panik halindeydik. Sevdiklerimiz, insanların hepsini gidip orada kontrol ettik, baktık sağlıkları iyi durumda mı, nedir diye merak ettik" dedi.

2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı Olay anını anlattı: İnsanlar şoke oldu

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

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Adalet Apartmanı'nda meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü patlama, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Doğalgaz#Doğal Gaz Patlaması#Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

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