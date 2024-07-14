2 kişinin elektrik akımına kapıldığı ölümcül kabloda ihmaller zinciri

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İZMİR Alsancak Enver Dündar Başar Sokak’ta önceki gün saat 19.00 sıralarında, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) sağanak yağışta sokakta karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapıldı. Deniz’i kurtarmak isteyen antikacı ve müzisyen İnanç Öktemay da (44) sudaki elektrik akımına kapılarak kendini kaybetti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri dakikalarca Deniz ve Öktemay’a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Ancak ikisi de kurtarılamadı.

MAZGALLARDA İNCELEME

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken elektrik şirketi yetkilileri de mazgallarda elektrik kaçağının nedenini araştırdı. İlk incelemelere göre, kanalizasyonda elektrik kaçağı olduğu düşünülüyor. Öte yandan, esnafın defalarca konuyu şikâyet ettiği fakat önlem alınmadığı ortaya çıktı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, olayın yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını iddia ederek, “80 santim derinlikte olması gereken kablolar 30 santimde ve üzerinde de yeterince izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki uzmanlar raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin, nasıl yaptığı ortaya çıkaracak” dedi.

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EMO: İZOLASYON HATASI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi de yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Oluşturduğumuz teknik heyetin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Bu hatadan kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Kasım 2023’de yaşanan taşkı-nın ardından yaptığımız uyarılara rağmen önlem alınmaması nedeniyle yaşanan facianın bir daha yaşanması için tüm kamu kurumlarını göreve davet ederek gerekli teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgularız.” CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yayınladığı taziye mesajında, 21’inci yüzyılda hiçbir yurttaşın böyle trajik biçimde ölmeyi hak etmediğini belirtti ve sorumluların hesap vermesi için olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

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O ANLAR KAMERADA

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz’in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay’ın da akıma kapılıp yere düştüğü görüldü.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

İnanç Öktemay’ın 2014 yılında, “Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın” şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

ESNAF KAÇ KEZ ŞİKÂYET ETMİŞ

- Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, kuzeni olan Öktemay’ın cenazesine katılmak için geldiği İzmir’de şu açıklamayı yaptı: “Etraftaki işletmeciler şikâyet etmelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış. Bu suç o kurumların yöneticilerine aittir. Sorumluları kimse bulunup, yargılanmalı.” Aynı rögardan 9 Ocak’taki sağanak sırasında dumanların yükseldiği görüntüler de ortaya çıktı.

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KURTARMAK İSTEYEN MAHALLELİ ANLATTI

HORTUMLA ÇIKARDIM

- Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel, olay anını şöyle anlattı: “Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Ama ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık.”

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ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ SORUMLULUK BİZDE DEĞİL

- Gdz Elektrik Dağıtım Şirketi’nden de şu açıklama yapıldı: “Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikâyet kaydı da bulunmamaktadır.”

İBB DAĞITIM ŞİRKETİNİ İŞARET ETTİ

- Olayla ilgil açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi ise belediyeye ait elektrik tesisatının kaçak akıma karşı koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunduğunu ve bölgede belediyenin altyapı çalışmasının olmadığını belirtti. Açıklamada bölgede daha önce yapılan ızgaraların da GDZ Şirketi’nden gelen gözlemciler tarafından denetlendiği söylenerek EMO raporuna atıf yapıldı ve ‘sokakta izolasyon hatası olduğunun belirlendiğinin’ altı çizildi.