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2 kişi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

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#İzmir#Saldırı#Bıçaklı Saldırı
2 kişi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 09:41

İzmir'in Konak ilçesinde kavga esnasında 2 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 60 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1140 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında çıkan kavgada tartışma yaşayan Mehmet Kara (60), bıçaklanarak ağır yaralandı. Kara'yı bıçaklayanlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, ağır yaralandığı belirlenen Kara, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALI ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Mehmet Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından çalışmalarda olayı F.M. (23) ve O.Ş.'nin (16) gerçekleştirdiği, her iki şüphelinin de bıçak kullandığının değerlendirildiği öğrenildi. Şüpheliler kısa süre sonra Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Saldırı#Bıçaklı Saldırı

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