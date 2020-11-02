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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

2 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı

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2 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı
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BURSA'da 2 kilo 150 gram metamfetamin ile yakalanan E.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.O. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. E.O. teknik ve fiziki takibe alındı. Kısa süreli takibin sonunda da dün E.O.’nun evine operasyon düzenlendi. E.O.’nun evinde ve arabasında yapılan aramalarda 2 kilo 150 gram metamfetamin, 70 gram kokain, bir hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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