2. kez:Yıkın

Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, Blanca Beach Hotel adlı 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.

Bölge vatandaşları şikâyette bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2017 yılında yıkım kararı verdi. Ancak aradan geçen üç yıla rağmen yıkım kararı uygulanmadı. Bunun üzerine vatandaşlar yeniden şikâyette bulundu. Harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, butik otel hakkında ikinci kez yıkım kararı verdi.