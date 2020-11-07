2. kez:Yıkın

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Mehmet ÇINAR / DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

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Antalya Kaş’ta Hidayet Koyu’nda, 2015’e kadar bekçi kulübesi ve gözleme-çay satışı yapılan baraka tarzı yapı için M.B.K. ve H.B. tarafından eski yapıyı tamir amacıyla yapılan başvuruya, Kaş Belediyesi 11 Şubat 2015’de basit onarım izni verdi.

Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, Blanca Beach Hotel adlı 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.

Bölge vatandaşları şikâyette bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2017 yılında yıkım kararı verdi. Ancak aradan geçen üç yıla rağmen yıkım kararı uygulanmadı. Bunun üzerine vatandaşlar yeniden şikâyette bulundu. Harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, butik otel hakkında ikinci kez yıkım kararı verdi.

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