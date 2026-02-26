2 kaza genç ölüm

×
MERSİN’in Erdemli ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde, S.U. (30) yönetimindeki hafif ticari araç ile Defne Su Çelik’in (16) kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Defne Su Çelik ile arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çelik’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Karadağ ise hastaneye kaldırıldı. Turizm meslek lisesinde 10’uncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Defne Su Çelik’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü S.U. gözaltına alındı.

Halil Samet Karadağ

KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Öte yandan Mersin’in Bozyazı ilçesinde de önceki gün 21.00 sıralarında, Kerem Mavzer (19) yönetimindeki motosiklet ile T.C.’nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kerem Mavzer ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mavzer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü T.C. gözaltına alındı.  

Defne Su Çelik’in kullandığı motosiklet kavşakta hafif ticari araca çarptı.

 

