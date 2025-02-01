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2 katlı prefabrik evde yangın; 1 ölü, 4 kişi dumandan etkilendi

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#Kahramanmaraş#Prefabrik Ev#Yangın
2 katlı prefabrik evde yangın; 1 ölü, 4 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 11:33

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 katlı prefabrik evde çıkan yangında İsmet Kalli (83) hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

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Yeşilyöre Mahallesi'ndeki 2 katlı prefabrik evde gece saatlerinde yangın çıktı. Evin alt katından yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede 2 katı sararken, 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Dumandan etkilenen bu kişiler ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangının ardından içeri giren ekipler, alt katta yaşayan ve dumandan etkilenen İsmet Kalli'nin cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalli'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kahramanmaraş#Prefabrik Ev#Yangın

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