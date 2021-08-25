2 katlı özel halk otobüsü refüje çıktı

Kaza Başakşehir, Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı'nda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFF 584 plakalı iki katlı özel halk otobüsünü kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, yol kenarında sulama nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otobüs refüje çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosunu devirdi. Kaza sonrası sürücü ve otobüste bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza ile alakalı otobüs sürücüsünden bilgi aldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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