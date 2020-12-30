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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

2 katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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2 katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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DÜZCE’de, 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin büyümeden söndürdüğü yangında evin eşyası yandı.

Öğle saatlerinde Beyciler Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evin ikinci katında Mustafa K’ya ait dairede yangın çıktı. Evde bulunan Emine K. dumanları fark edince kendisini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Evdeki eşyanın ve kitapların yandığı görüldü. Olayın şokunu yaşayan Emine K. komşuları tarafından sakinleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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