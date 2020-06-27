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Hürriyet
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Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

2 katlı binaya koronavirüs karantinası

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2 katlı binaya koronavirüs karantinası
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KAYSERİ'de, 5 ailenin bulunduğu 2 katlı bina, binada oturan Suriye uyruklu vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Menekşe Sokak’taki binada oturan ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Suriye uyruklu kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Suriyeli hastanede tedavi altına alınırken, 5 ailenin bulunduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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