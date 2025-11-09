×
2 katlı ahşap ev yandı! Aynı aileden 5 kişi tedaviye alındı

#Karabük#Yangın#Yenice
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 14:24

Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 5 kişi tedaviye alındı.

Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde sabah saatlerinde Sabri Köroğlu’na ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ev tamamen yandı.

Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

