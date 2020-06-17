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Gündem
Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

2 katlı ahşap ev yandı

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2 katlı ahşap ev yandı
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KARABÜK’ün Eflani ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eflani ilçesine bağlı Bağlıca köyü Kaykıoğlu Mahallesi'nde, Neriman Işık’a ait 2 katlı ahşap evde dün gece yangın çıktı. Işık’ın babasını ziyarete gittiği sırada çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında ev, küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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