2 kardeşin öldüğü kavganın ayrıntıları ortaya çıktı

Olay, dün akşam, Eski Urfa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Güneş ve Geldi aileleri, kendilerine ait otomobiller ile seyir halindeyken kaza yaptı. 2 otomobilde küçük çaplı sıyrıklar meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede, taş ve sopalar ile sliahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmetçik Geldi ve Sinan Geldi kardeşler, hayatlarını kaybetti. 1'i ağır, 4 kişi ise yaralandı.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, yaralıların tedavileri sürüyor.