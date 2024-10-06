2 kadın 2 dram

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Diyarbakır Sur’da Turgut Özal Yeraltı Çarşısı’ndaki bir işyerinin önünde önceki akşam saatlerinde uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık’a (29), yanında getirdiği tabancayla ateş edip ağır yaraladı. Uzman çavuş, daha sonra tabancasını başına dayayıp ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde uzman çavuş Muhammed Recai Işık ile Bedriye Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVGİLİ DEHŞETİ

Mersin Mezitli’de ise 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan’ın evine 3 Ekim’de, bir süredir görüştüğü U.A. geldi. U.A., Aslan’ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi. Kadının cesedi ise önceki akşam, haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.’nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.