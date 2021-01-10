2 kadın, 2 dehşet ifade

KELEPÇELEDİ, VURDU BAYILTTI, TECAVÜZ ETTİ

Antalya'da perşembe gecesi evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek (36), 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürüp, jandarmayı arayarak teslim oldu. 8 ve 6 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi olan İpek, jandarmadaki ifadesinde, cinayete giden süreci ve işkence gecesi yaşadıklarını detaylarıyla anlattı:

“Aynı odada oturmamıza rağmen ‘Ayrılmak istiyorum’ diye mesaj attı. Ben de ‘Sen bilirsin’ dedim. Çocukların uyku saati geldiği için yatmaya hazırlanıyorduk. Eşim av tüfeğiyle içeri girdi. Bana 'Son duanı et' dedi. Öldürmemesi için yalvardım. Eşimin elindeki tüfeği elimle ittim, amacım çocuklarımı uzaklaştırmaktı. Eşim ateş etti, mermi dışarı gitti. Tüfeği çocuklarımıza yöneltti. Beni ‘Sana önce çocuklarının acısını yaşatacağım' diye tehdit etti. Ben iki kızımın üstüne kapandım. Bu sefer tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Beni saçımdan sürükleyerek diğer odaya götürdü yumruk ve tekme ile yüzüme ve vücuduma vurdu.

Ramazan İpek

‘NAYLON İPLE BAĞLADI’

Çığlık atmaya devam edince boğazımı sıktı, bayıldım. Uyandığımda çıplaktım. Ellerim kelepçeliydi. Naylon iple bağlanmış cenin pozisyonunda banyodaydım. Bana tecavüz ettiğini hissettim. Daha sonra sol göğsümün altına rambo bıçağını dayadı. Beni çözdü, diğer odaya gittik. Ellerim arkada olacak şekilde çok sıkı kelepçeledi. Bana 'Sessiz yat, yoksa aşağı atarım seni. Gecenin karanlığında değil gündüz gözü ile öldürüp parçalayacağım' dedi. Eşim beni uyandırarak servisi yapıp geleceğini söyledi, gitti. Kızlarımla çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık. Kızımın yardımıyla üstümü çarşaf ile sardım ve komşumuz Turgut Yaraşlı'nın evine gittim. Eşim bazen tüfeğini Turgut'un evine bırakır. Kapıyı Turgut'un eşi açtı, bana 'Ne bu halin' diye sordu. Sorularını geçiştirdim. Semra bana tüfeğin olmadığını söyledi. Evde eşimi beklemeye başladım. Kapıya tekme atarak içeri girdi. Tam bu sırada odadaki küçük kuş silahını gördüm. Silahı elime aldım. Derdim eşimi korkutmaktı. Aniden üstüme atılmaya kalkıştı. Bir arbede yaşanırken kontrolsüz şekilde silah patladı. Üzgün ve pişmanım. Ancak böyle kötü bir olay olmasaydı ben ve 2 kızım ölmüş olacaktı.”

Dün sabah adliyeye sevk edilen Melek İpek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Aslı DURAN - Bülent TATOĞULLARI / DHA)

ELİNE BIÇAK ALARAK BOĞAZIMA SARILDI

Zonguldak’ta 9 Aralık’ta, Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özer (40) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Çiçekçi, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Özer ise tutuklandı. Çiçekçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra polise ifade verdi. Çiçekçi, olay günü evinde Özer ile birlikte alkol aldıklarını ve aralarında tartışma çıktığını anlattı. Ardından kendisini aldattığı yönünde ifadeler kullanan Özer’in evinden çıkmasını istediğini anlatan Çiçekçi, “Mutfakta iken Ufuk benim boğazıma sarıldı ve tezgâhın üzerine yatırdı. Bu esnada elinde bıçak olduğunu fark ettim. Ev arkadaşım Zeynep’e elinde bıçak olduğunu söyledim. Elindeki bıçağın küçük, gri renkli bir meyve bıçağı olduğunu hatırlıyorum. Ben bu arada bayılmış olacağım ki kendime geldiğimde salonda çekyatın kenarındaydım. Bu sırada Ufuk benim alt eşofmanımı indirmeye çalıştı ancak indiremedi. Ufuk’un elinde aynı bıçağın olduğunu gördüm. ‘Seni çok seviyorum. Sen bana ihanet ettin, seni çok sevmiştim’ gibi sözler söylüyordu. Devamında salonun camından kendimi dışarı attım. Bıçaklandığımı hatırlayamıyorum. Sadece hatırladığım boğazımı sıktığı. Camdan dışarı kendimi attığımda Zeynep aşağıdaydı. Zeynep beni sürükleyerek oradan uzaklaştırdı. Taksiye binip hastaneye gittik” dedi.

Çiçekçi, daha önce Özer hakkında tedbir kararı aldırdığını da sözlerine ekledi.

Ufuk Özer

‘BEN ONA SALDIRMADIM’

Çiçekçi, Özer’in ‘Çağla bana saldırdı, elimden yaralandım’ şeklindeki iddiasını reddederek, “Ben Ufuk’un elinden nasıl yaralandığını hatırlamıyorum. Ben bıçakla kendisine hiçbir hamle yapmadım. Bıçağı elime dahi almadım. Boğazıma sarıldığında ve salonda kendime geldiğimde bıçağı Ufuk’un elinde gördüm. Boğaz ve karın bölgemde bıçak yarası vardır” dedi. (Gürkay GÜNDOĞAN / DHA)