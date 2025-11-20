×
2 kadın 2 cinayet

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 07:00

İSTANBUL’un Pendik ilçesindeki bir evde önceki gece Samet Akgün (33) ile eşi Firdevs Akgün (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Samet Akgün, eşini bıçakladı.

Firdevs Akgün kanlar içinde yerde kalırken, Samet Akgün aynı bıçağı kendine sapladı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Firdevs Akgün’ün cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.

TABANCAYLA VURDU

İzmir’in Menemen ilçesinde sitedeki bir evde önceki akşam 20.00 sıralarında Münire Yüzkar (41) ile Özcan Yüzkar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özcan Yüzkar, eşi Münire Yüzkar’ı tabancayla vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Özcan Yüzkar, aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münire Yüzkar’ın hayatını kaybettiği saptandı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Özcan Yüzkar ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

 

