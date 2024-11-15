2 kadın 2 cani

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Bursa İnegöl’de Hakan Bayrak (43) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Bayrak (45) arasında dün 07.30 sıralarında 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairede tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hakan Bayrak, eşini kemerle boğarak öldürdü. Ardından binanın çatısına çıkan Hakan Bayrak, intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polis de Hakan Bayrak’ı ikna etmeye çalıştı. 2.5 saat çatıda kalan Hakan Bayrak, intihar girişiminden vazgeçtikten sonra polisler tarafından indirildi. Özlem Bayrak’ın yakınları, Hakan Bayrak’a saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan Hakan Bayrak, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Özlem Bayrak’ın cansız bedeni ise hastane morguna gönderildi. Nakliyeci olan Hakan Bayrak’ın, mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Özlem Bayrak ile 4 yıl önce evlendiği, çiftin çocuğu olmadığı öğrenildi. Bir süre önce ayrı yaşamaya başlayan ve barışmak için tekrar bir araya gelen çiftin, anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdikleri belirtildi.

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POLİS LOJMANINDA KATLETTİ

Ankara Altındağ’da da polis lojmanlarında oturan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile eşi Şükriye Karadeniz arasında önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kenan Karadeniz, tabancayla eşi Şükriye Karadeniz’i vurdu. 2 çocuk annesi Şükriye Karadeniz kanlar içerisinde yere yığılırken, Kenan Karadeniz aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şükran Karadeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kenan Karadeniz, hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Kenan Karadeniz de dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



Bu arada Manisa’da da bebeğiyle yolda yürüyen Belgin B.’ye (33), boşanma aşamasındaki eşi Furkan B. (40) ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucu bebek yara almazken, Belgin B. baldırından yaralandı. İhbar üzerine giden sağlık ekiplerince Belgin B. hastaneye kaldırılırken, Furkan B. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.