2 kadın 1 adam

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İŞİNSANI İnan Kıraç (88), 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a 2023 Ocak ayında dava açmıştı. İpek Kıraç da babası İnan Kıraç’a karşı hamle yaparak dava açmıştı. Bu şekilde baba kızın arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı. Daha sonra İnan Kıraç, tüm varlığınael koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. İnan Kıraç, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm malvarlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.

KIZINI SİLDİ, EVLENDİ

İnanç Kıraç hayatında kalan tek kadın olan kızını tamamen sildikten sonra 20 Aralık 2024 tarihinde sürpriz bir şekilde, 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan 77 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor aldı. Ancak bu evlilik de kimseye huzur getirmedi. Evliliği öğrenen İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek Ocak 2025 tarihinde ‘evliliğin iptali’ istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. İpek Kıraç ayrıca babasına vasi atanması için de dava açtı. Mahkeme, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

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Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumu’na giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor 1 Mart 2025 tarihinde mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç’ın nörolojik birtakım sorunlar ve yaş sebebiyle fiili ehliyetinin yerinde olmadığı, vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kararın ardından mahkeme, avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin’in kalıcı vasi olarak atanmasına hükmetti. Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bu kararıyla birlikte İnan Kıraç ve Emine Alangoya’nın evliliğinin iptalinin önü de açılmış oldu. Zira Anadolu 18. Aile Mahkemesi, bu kararı bekliyordu. Aile mahkemesi, ‘evliliğin iptali’ davasını önümüzdeki günlerde görüşecek.

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HASTANEDEN KAÇIRDILAR

Ancak İpek Kıraç ile Emine Alangoya arasında devam eden soğuk savaş burada bitmedi. İpek Kıraç hukuki mücadele verirken, bu sırada Emine Alangoya da boş durmadı. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan İnan Kıraç, geçen perşembe akşamı 20.00 sıralarında, atanan 2 resmî vasinin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. İddialara göre Kıraç, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi, hukuki açıdan ‘suç’ kapsamında değerlendirildi.

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Kıraç’ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alangoya’ya yakın kişilerin rol oynadığı öne sürüldü ve savcılık soruşturma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç’ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

KAÇIRAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HASTANEDEN ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen İnan Kıraç’ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. İnceleme sonucunda hastaneden çıkarılırken kullanılan otomobil takip edildi ve İnan Kıraç evinde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili şoför Barış C. ile Ali Ş. ve Kamil İ.’yi gözaltına alarak Gasp Büro Amirliğine götürdü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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KORUMA TALEP EDİLDİ

İnan Kıraç’ın vasi avukatlardan Atakan Yılmaz, 22 Mayıs’ta Gasp Büro Amirliğine verdiği ifadede, İnan Kıraç’ın mahkeme kararıyla Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldığını, vasi onayı olmaksızın taburcu edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Hastaneye yapılan ziyarette Kıraç’ın bir grup kişiyle birlikte kapıya yöneldiğini, şirketine ait araçla hastaneden çıkarıldığını ve bu sırada engel olmaya çalıştıklarını, ancak şoförün aracı üzerlerine sürdüğünü anlattı. Kaçırılma anını kayıt altına aldıklarını belirten Yılmaz, başta şoför olmak üzere sorumlu kişiler hakkında şikâyetçi olduklarını, Kıraç’ın can güvenliğinden endişe ettiklerini ve polis koruması talep ettiklerini ifade etti.