2 işinsanına İBB sorgusu

Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ile önceki gün ifadeye çağrılan Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temmuz ayında İstanbul Boğazı’nda tespit ettiği kaçak yapılaşmaya yönelik iddialar kapsamında ifadelerinin alındığı öğrenildi. Savcılığın, ünlü işinsanlarını söz konusu imarlara ilişkin usulsüzlük veya imara aykırılık olup olmadığının anlaşılması amacıyla ifadeye çağırdığı kaydedildi.

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerinde kişi ise ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı.