2 işinsanına İBB sorgusu

#Yolsuzluk-Soruşturması#İmar-Usulsüzlüğü#İstanbul-Büyükşehir-Belediyesi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 07:00

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Mandarin Otel sahibi, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ile önceki gün ifadeye çağrılan Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temmuz ayında İstanbul Boğazı’nda tespit ettiği kaçak yapılaşmaya yönelik iddialar kapsamında ifadelerinin alındığı öğrenildi. Savcılığın, ünlü işinsanlarını söz konusu imarlara ilişkin usulsüzlük veya imara aykırılık olup olmadığının anlaşılması amacıyla ifadeye çağırdığı kaydedildi.

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerinde kişi ise ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı.

 

BAKMADAN GEÇME!