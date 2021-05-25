2 isim 2 can daha soldu

ADANA Kozan’a bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak’tan geçenler, önceki gece, park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarındaki mermi izlerini görünce polise haber verdi. Bölgeye gelen ekip, otomobilin içinde kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, kadının pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis, olay yerinde inceleme yaptıkları sırada bu araca yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedini buldu. Yapılan incelemede, bu kadının da pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine Cumhuriyet Başsavcısı gelip, incelemelerde bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZELERİ ALAN OLMADI

Yapılan incelemenin ardından cesetlerin Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo’ya (24) ait olduğu belirlendi. Cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evli ve boşanmak üzere olduğu, eşinin de Kayseri’de 3 çocuğuyla yaşadığı öne sürülen Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu Melek Elşemo’nun cenezaleri için Adli Tıp Kurumu’na gelen kimsenin olmadığı öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Öldürülen iki kadından Tuğçe Duman’ın annesi Hatice Kır, 3 çocuk annesi kızının 2 yıla yakın süredir eşinden ayrı yaşadığını anlattı. Kır, “F.A. isimli bir çocukla tanışmış. Bizi öldürmekle tehdit ediyormuş, kızımdan bunları duydum. Boşanma aşamasındaydı, eşine döndü. ‘Çocuklarım için anne gideyim’ dedi. Tekrar bu çocuk hayatına girdi” dedi.

‘SIĞINMA EVİNE GİTMİŞTİ’

Kızının F.A. tarafından kaçırıldığını, 2 gün sonra polisin bulduğunu kaydeden Kır, “Kızım belki kötülük ederler diye sığınma evine gitti. Sonra ben geri getirdim ‘Arkandayız kızım’ diye. Sonra tekrar o kişiyle görüştüğünü anladım, kızıma tepki gösterdim. Biz uyurken tekrar kaçtı ona. Ben uyuyunca Melek Elşemo’yu da yanına almış, gitmiş. Melek benim ağabeyimin nikâhsız eşi. 1 haftalığına gelmişti, köydelerdi. Geri gideceklerdi Kayseri’ye” diye konuştu. F.A. jandarma tarafından aranırken, amcasının oğlu M.A.’nın gözaltında olduğu öğrenildi.

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