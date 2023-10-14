2 işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir- Çanakkale karayolunda meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 35 S 03191 plakalı işçi servisi ile Engin Y.'nin kullandığı 09 JL 542 plakalı otomobil çarpışıp, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeriden geçen araçlar, o sırada, Aliağa yönünden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 95060 plakalı başka bir işçi servisine çarptı. Kazada, bir işçi servisi ile otomobil duvara çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR



Kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüler Mehmet K. ve Engin Y. ile araçlarda bulunan A.T., A.Y., T.T. ve O.Y.'ye müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan A.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.