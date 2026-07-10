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2 insana ait ürperten görüntüler… İnşaat kazısında ortaya çıktı!

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#Hekimhan İnşaat Kazısı#Malatya Adli Tıp#İnsan Kemikleri Bulundu
2 insana ait ürperten görüntüler… İnşaat kazısında ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 18:19

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde inşaat şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ve 2 kafatası bulundu. Kemikler incelenmek üzere toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ile 2 kafatası bulundu. Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, iki insana ait olduğu tahmin edilen kafatasları ve kemikler vatandaşlar tarafından incelendi.

2 insana ait ürperten görüntüler… İnşaat kazısında ortaya çıktı

Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek kemikler ve kafataslarını torba içerisine koyarak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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2 insana ait ürperten görüntüler… İnşaat kazısında ortaya çıktı

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Hekimhan İnşaat Kazısı#Malatya Adli Tıp#İnsan Kemikleri Bulundu

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