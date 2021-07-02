2 imam asli kusurlu

Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına sunulan raporda İBB imamları Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu asli kusurlu, cami imamları Adem Karabey ile Faruk Yazar tali kusurlu bulundu. Raporda kazanın oluşunda kasıt unsuru bulunmadığı ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir olduğu belirtildi. Mahkeme sanıklar ve taraf avukatlarına rapora karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayda yaralananlar üzerinde kar biriken tentenin bel verdiğini, imamlardan birisinin ise “Altına girin bir şey olmaz, iki dakikada kıldırır çıkarız” dediğini anlatmıştı. 4 imam hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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