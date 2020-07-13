2 imam 4 müezzin görevlendirilecek

İnlemeler sonrası açıklama yapan Bakan Ersoy, “İçerideki düzenlemelerle ilgili, uzman bir ekip oluşturduk hem restoratörlerden hem mimarlardan. Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden, tarihçilerden oluşan bir ekip ile içeride durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olacak düzenlemelerden de bahsettik, UNESCO’dan da bir temsilcimiz vardı. Şimdi bunları derleyip toparlayıp sayın Cumhurbaşkanımızla da son bir değerlendirme yapıp inşallah 24 Temmuz’da cuma namazına hazır hale getireceğiz” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da “2 imam ve 4 müezzin görevlendirmeyi planlıyoruz. İmamlarımız ve müezzinlerimiz hoca olacak önce, imamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri ile birlikte milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaklar. Müezzinler de sesi güzel müezzinlerden olacak” bilgilerini verdi.



