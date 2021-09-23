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2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 24 gözaltı

#Silah Kaçakçılığı#Operasyon#Gaziantep
2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep ve Kilis'te, silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

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GAZİANTEP, (DHA)- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda, şebeke halinde kaçakçılık yapan 24 kişinin ismine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin uzun süre fiziki ve teknik takibe aldığı şüphelilerin yakalanması için dün şafak vakti Gaziantep ve Kilis'te 34 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilere ait adreslerde; 32 adet namlusu açılmaya hazır hale getirilmiş kurusıkı tabanca, 31 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 954 tabanca fişeği, 184 av tüfeği kartuşu, 75 kurusıkı tabanca fişeği, 153 şarjör ile çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyette sorgusu tamamlanan 24 şüpheli, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma, toplu silah ticareti yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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#Silah Kaçakçılığı#Operasyon#Gaziantep