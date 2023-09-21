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2 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 135 zehir taciri yakalandı

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#Operasyon#Uyuşturucu#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 08:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı. Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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#Operasyon#Uyuşturucu#Bursa

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