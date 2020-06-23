2 ilde 11 özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli adliyede

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 5 ayrı özel hastaneden personel ve hastalara ait cep telefonu ve cüzdan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Özel hastanelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin İbrahim Y. olduğunu belirledi. İbrahim Y., bir özel hastanenin yakınında yakalanarak, gözaltına alındı. İbrahim Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, çeşitli bankalara ait 6 kredi kartı, 3 bin TL para ile otobüs bileti ele geçirildi. Malatya'dan geldiği öğrenilen İbrahim Y.'nin, bu kentte de 6 ayrı özel hastanede hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

İbrahim Y., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, İbrahim Y.'nin hastanede maskeli bir şekilde dolaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.