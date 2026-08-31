2 ilçede denize girişler yasaklandı

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Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 31.08.2026 pazartesi (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi. Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamada da "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 31 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.