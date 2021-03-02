2 il başkanı bir araya gelecek

Kaftancıoğlu’nun katıldığı bir yayında kendisini ziyaret etmek istediğiyle ilgili sözleri hatırlatılan Kabaktepe, “Bundan memnuniyet duyarım. İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul’a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum” dedi. Canan Kaftancıoğlu da Osman Nuri Kabaktepe’nin davetine, “3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi siyasi parti il başkanlarının yan yana gelebilmesi. Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım” diye yanıt verdi. Geçen haftaki AK Parti il kongresi öncesi mevcut il başkanının görevinden istifa etmesinin ardından ClubHouse adlı sosyal medya platformunda açılan ve istifanın değerlendirildiği bir odaya katılan Kaftancıoğlu’na “Tebrik edecek misiniz?” sorusu yöneltilmişti. Kaftancıoğlu “Öncelikle kongreye davet bekliyorum, kendi kongreme davet etmiştim ne yazık ki katılım olmamıştı” demişti.