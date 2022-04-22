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2 İETT otobüsü dün yürekleri ağza getirdi

#İETT#Şöför#Kaza
2 İETT otobüsü dün yürekleri ağza getirdi

Dün İstanbul’da 2 İETT otobüsü kaza yaptı. Kâğıthane’de şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü 6 araca çarparken, Beykoz’da da kontrolden çıkan bir otobüs kaldırıma savruldu.

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İstanbul Kâğıthane, Seyrantepe Sanayi Durağı’nda dün 09.30 sıralarında, İETT otobüsü şoförü Ebamüslüm Akdaşlı direksiyon başında fenalaştı. Akdaşlı’nın kontrolünden çıkan hareket halindeki 34 ZP 3826 plakalı ve 27E hat numaralı İETT otobüsü 6 araca çarptı. Otobüs, çarptığı araçları bir süre sürükledikten sonra durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar kendilerine doğru gelen otobüsten kaçarak kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

‘AĞZINDAN KÖPÜK GELİYORDU’

Kalp krizi geçirdiği belirtilen şoför Ebamüslüm Akdaşlı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kazayı gören Hasan Çörek, “Bir anda yolcular yığılmaya başladı. Şoför içeride, ağzından köpükler geliyordu. Karşı köşedeydim, ses duydum, büyük bir gürültü. Ondan sonra beş, altı aracı altına almıştı zaten” diye konuştu.

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2 İETT otobüsü dün yürekleri ağza getirdi

KAYALARA DALDI

Dün Beykoz’da da bir İETT otobüsü kazası yaşandı. Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde, Sait Sefa Aydın’ın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrularak kaldırıma çıkan otobüs kayalara çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü Sait Sefa Aydın ile 5 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu, “Yoldan çıkınca vura vura gitti. Arabanın içi bir anda duman oldu. Herkes yerdeydi” dedi.

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#İETT#Şöför#Kaza

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