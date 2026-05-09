2 hastayı darbedip yüzüne tüküren bakımevi çalışanı tutuklandı

Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darbettiği görüldü. Derbedilen hasta kafasından yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdiği anlar yer aldı. Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü. Sanal medya da yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

4 GÖZALTI

Olaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada: "Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Aynı bakımevinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, yatak çarşaf ve yorganların pis olduğu görülüyor.

'BABAMA YÜZDE 100 DARP RAPORU VERİLDİ'

Aynı bakımevinde 62 yaşındaki babası Selahattin Avcı'nın da geçtiğimiz yıl şiddet gördüğünü öne süren Gülistan Avcı, "Geçtiğimiz şubat ayında biz babamızı, hastaneye rahat götürülebilsin diye kısa süreliğine bakım merkezine vermiştik. Fakat ziyarete gittiğimizde tırnak izleri ve yaralar görmüştük. Bize kendisinin yaptığı söylenilmişti. Sonrasında çarşamba günleri görüş vardı; görüntülü görüşte babamın kolunu göstermelerini söylediğimde, çalışan farkında olmadan asıl yaralı olan yeri gösterdi. Kolunda siyahlık vardı. Ağır darbe almıştı. Kanlaşmış bir siyahlık vardı. Ben apar topar bakım merkezine gittiğimde bizi böyle oylayıp ‘İşte kendisi yapıyor, bizlik sorun yok, bizlik bir durum olamaz’ denildi. Şüphelendiğim için bunu artık yargıya taşıdık. Biz oraya gittiğimizde bizim üstümüze yürüdüler. Tehditvari konuştular. Hastaneye gittiğimizde de orada babamla ilgilenmediler. Ben bir şeylerden şüphelendim, verdikleri raporda zaten bir şüpheli bir durum vardı. O raporu zaten karakol sunduğumuzda da ben şüphede olduğumu, bu raporun aslının olmadığını söylemiştim. Ertesi gün babamı şehir hastanesine götürdüm. Babama yüzde 100 darp raporu verildi. Doktorun söylediği şu; ağır yaralanmaları var ve gerçekten babam şu anda hala kötü durumda. Uyuz kapmıştı, mikrop kapmıştı ve ağır yaralar, hatta babamın bir kolunun bir kısmında bir ip gördük. Çektiğimde gelmiyordu elimize. Onu kendi elleriyle diktiğini fark ettim. Toplamda dört mağduruz. Diğer iki kişiyle zaten irtibat halindeyiz. Bir Esma teyzemiz var. Bizden sonra Esma teyzenin eşine de aynı şekilde yapılmış. Hatta ona daha kötüsü, sanki köpek ısırığı varmış gibi kolları her yeri ısırık içerisindeydi. Sonrasında da amcamız beyin kanaması geçirmiş. Hijyen konusunda zaten vardı bir sorun, çünkü babamız uyuz kapmıştı. Aynı şekilde Esma'nın teyzenin eşi de uyuz kaptı. Ayaklarında şişme aynı şekil diğer mağdurların da ayaklarında şişme ve vücutlarında yaralar olmaya başladı. Hala devam ediyor, mikrop kapmışlar, vücutlarındaki yani kanına kadar işlemiş durumda. Çok kötü durumdayız yani babamızın tırnağını işkence çekerek çekmişlerdi. Aynı şekilde esma teyzenin eşinin de bütün tırnakları, ayak tırnakları işkence çekerek çekilmişti. Lütfen bu konuda artık devletimiz bize destek olsun" dedi.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.