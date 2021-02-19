2 haftada bir güncelleme

Normalleşme dönemindeki yol haritasını anlatan Koca şu bilgileri verdi:

“En fazla artış ve düşüşün olduğu iller olmak üzere ilk 5 ili her haftada yayınlamak istiyoruz. Dolayısıyla bir hafta öncesine göre illerdeki artışı ve düşüşü görmüş olacaksınız. Dört kriterle birlikte, ilin hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İki haftada bir bunu güncelleyeceğiz. 1 Mart’tan sonra herkes ilinde kafe, restoran, lokanta açılmalı açılmamalı mı söyleyecek zaten.

MUTASYONLU VİRÜS ARTIYOR

“Mutasyonlu virüste il sayısı ve oran artışı var. Şu an 37 ilde mutasyon var. Bulaşıcılığı yüksek bir mutasyon bu. Yayılımı fazla ama hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil. Karadeniz’deki artışın mutasyonla ilgisi yok. Düğünler, cenazeler, bir araya gelmeler gibi etkinliklerden kaynaklanıyor.”

Koca, Twitter’dan vaka sayısı en çok artan 5 ilin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu, en çok azalan illerin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova, Bingöl olduğunu da duyurdu.