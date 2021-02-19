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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2 haftada bir güncelleme

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
2 haftada bir güncelleme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. "Mutasyonlu virüste il sayısı ve oran artışı var. Şu an 37 ilde mutasyon var. Bulaşıcılığı yüksek bir mutasyon bu." diyen Koca, "En fazla artış ve düşüşün olduğu iller olmak üzere ilk 5 ili her haftada yayınlamak istiyoruz. İki haftada bir bunu güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Normalleşme dönemindeki yol haritasını anlatan Koca şu bilgileri verdi:

“En fazla artış ve düşüşün olduğu iller olmak üzere ilk 5 ili her haftada yayınlamak istiyoruz. Dolayısıyla bir hafta öncesine göre illerdeki artışı ve düşüşü görmüş olacaksınız. Dört kriterle birlikte, ilin hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İki haftada bir bunu güncelleyeceğiz. 1 Mart’tan sonra herkes ilinde kafe, restoran, lokanta açılmalı açılmamalı mı söyleyecek zaten.

Puanı toplayan normale döner
Puanı toplayan normale döner

MUTASYONLU VİRÜS ARTIYOR

“Mutasyonlu virüste il sayısı ve oran artışı var. Şu an 37 ilde mutasyon var. Bulaşıcılığı yüksek bir mutasyon bu. Yayılımı fazla ama hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil. Karadeniz’deki artışın mutasyonla ilgisi yok. Düğünler, cenazeler, bir araya gelmeler gibi etkinliklerden kaynaklanıyor.”

Koca, Twitter’dan vaka sayısı en çok artan 5 ilin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu, en çok azalan illerin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova, Bingöl olduğunu da duyurdu.

Çalışma hayatında normalleşme dönemi
Çalışma hayatında normalleşme dönemi
Bilim Kurulu üyesi İlhandan kafe ve restoranlar için öneri
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan kafe ve restoranlar için öneri
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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