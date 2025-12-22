×
2 haftada 50 FETÖ’cü tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını ve 50’sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat il jandarma komutanlıkları tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden 50’si tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

YERLİKAYA: ‘2025’TE 3 BİN 125 YAKALAMA

Bakan Yerlikaya, milli iradeye karşı kurulan tuzakların bir bir bozulduğunu belirterek, “2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” dedi.

