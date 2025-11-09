×
2 hafta sonra düğünü vardı! Otel çalışanı genç, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 15:20

Antalya'da güvenlik görevlisi Tahsin Göker (26), çalıştığı otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle uyardığı Eyüp T. (20) tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastanede yaşamını yitiren Göker'in, 2 hafta sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp T., Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyüp T. ile H.S., kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Tahin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

2 HAFTA SONRA EVLENECEKTİ 

Tahsin Göker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi. 

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'nin kavga ettiği, Eyüp T.'nin Göker'i bıçakladığı, ardından Eyüp T. ile H.S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı. 

ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU 

Antalya'da çalıştığı otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle uyardığı Eyüp T. tarafından öldürülen güvenlik görevlisi Tahsin Göker’in cenazesi, Adli Tıp’taki işlemlerin ardından anne Nimet, baba Adnan, kız kardeşi Rana ve sevenleri tarafından teslim alındı. Cenaze alınırken Nimet Göker, “Benim oğlumu yaktın. Benim oğlumun kalbine nasıl bıçağı sapladın. Allah’ım senin de canını alsın" diye feryat etti. Baba Adnan Göker ise gözyaşlarını tutamadı. Tahsin Göker’in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü. 

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da Tahsin Göker’i kalbinden bıçaklayarak öldüren Eyüp T. ile arkadaşı H.S., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

