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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 26.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

'2 günlük mamamız kaldı'

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
'2 günlük mamamız kaldı'
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Ankara’da kurdukları barınakta 17 yıldan bu yana sokak köpeklerine annelik yapan İnci Aksoyoğlu ve Hatice Çiçek, inşaat şirketlerinin ve bölgede yaşayanların şikâyeti üzerine taşınmak zorunda kaldı. Yeni yere taşınan Çiçek ve Aksoyoğlu, yardıma ihtiyaçları olduklarını belirterek “İki günlük mama stokumuz kaldı” dedi.

Yıllardır Ankara’nın Eryaman bölgesinde binlerce sokak köpeğine annelik yapan İnci Aksoyoğlu ve Hatice Çiçek’in kurduğu hayvan barınağı son iki yılda inşaat bölgesinin ortasında kaldığı için taşınmak zorunda kaldı. Bölgede yaşayanların ve inşaat şirketlerinin çıkmaları için baskı yaptığı barınak kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir yer tahsis etti. 17 yıldan bu yana 27 dönümlük bir arazide sürekli olarak 500’e yakın sokak hayvanına bakan İnci ve Hatice anneye barınağı taşımaları için gösterilen yeni bölge 5 dönümlük oldu. Karşıyaka bölgesinde bulunan yeni barınak Hatice ve İnci annenin mücadelesiyle 8 dönüme çıkartıldı. Ağustos ayından beri hayvanseverlerin yardımıyla yeni yerlerine taşınan İnci Aksoyoğlu ve Hatice Çiçek, belediye ve bakanlığın yardımcı olduğunu ama verilen bazı sözlerin tam olarak yerine getirilmediğini söyledi.

DESTEK BEKLİYORLAR

İnci Aksoyoğlu, “Şu anda 60 köpeğimiz eski yerde kaldı onları getirmemiz gerekiyor. Belediye bize yer yer yardımcı oldu. Şu anda barınağın etrafına çekilecek tellere ve hayvanların taşınması için kafeslere, kulübelere ve mamaya ihtiyacımız var. İki günlük mama stokumuz kaldı. Aslında bir yandan da insan gücüne ihtiyacımız var. Buraya taşınmamızı tamamlamak için fiziki olarak bize yardım edebilecek hayvanseverleri bekliyoruz. Biz yardımlarla yaşayan bir barınağız asla para kabul etmiyoruz, gönüllülerden, belediyelerden sadece canlarımız için ihtiyaç olan malzemeleri, mamaları kabul ediyoruz” diye konuştu.

İnci Anne Hayvan Barınağı olarak bilindiklerini anlatan Aksoyoğlu, iki ay önce ‘Ankara Patili Canları Koruma ve Yaşatma Derneği’ adı altında dernekleşerek hayvansever gönüllüleri buluşturduklarını belirtiyor. 

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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