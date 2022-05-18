2 günlük bebek, ambulans uçakla Kars'tan İstanbul'a götürüldü

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Kars'ta oturan Saliha-Doğukan Salur çiftinin 2'nci çocukları dün Harakani Devlet Hastanesi doğum servisinde sezaryan ile dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan tetkik ve teşhiste bebeğin kalbinin sol tarafının gelişmediği belirlendi. Hastane yetkilileri, durumu İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bildirdi. İstanbul'da tedavi edilmesine karar verilen bebeğin nakli için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bugün sabah saatlerinde Kars'a geldi. Hastaneden kuvöz içerisinde ambulansa getirilen bebek, Harakani Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

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Kars Harakani Devlet Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Serhat Özkan, "Bebek anne karnındayken kalbi ile ilgili birkaç defa sorun olduğu söylenmiş, bebeğin sol kalbi neredeyse hiç çalışmıyor ve vücudunun ihtiyacı olan kanı pompalamıyor. Burada çocuk kardiyologu ve EKO cihazı da yok. Bunları temin etmeye çalıştık, mesleki tecrübemle, ultrason cihazıyla kardiyoloji uzmanımızla yaptığımız tetkik sonrası sol kalbinin çalışmadığını ve yetersiz olduğunu netleştirdik. Sonra gerekli yerlerle görüştük. Çocuğun hayatını devam ettirmesi için gerekli ilacı Erzurum'dan temin ettirdik. Biraz kısıtlı şartlarda çocuk için faydalı şeyler yapmaya çalıştık. Bebekle ilgili kesin teşhis İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konulacak" diye konuştu.